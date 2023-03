Dortmund bate Leipzig e foge provisoriamente ao Bayern

O Borussia de Dortmund isolou-se na liderança da Bundesliga, à condição, esta sexta-feira, ao receber e bater o Leipzig, por 2-1.

Com o internacional português Raphael Guerreiro no banco, o Dortmund adiantou-se no marcador aos 21 minutos, com uma grande penalidade convertida por Marco Reus, e ampliou aos 39, por Emre Can.

Emil Forsberg reduziu para o Leipzig, que teve o português André Silva no onze inicial, ao minuto 74. Contudo, a reação não foi suficiente.

O Dortmund isola-se na liderança, de forma provisória, com 49 pontos, mais três que o Bayern de Munique, segundo classificado, e mais seis que o Union de Berlim, terceiro, que ainda não jogaram na jornada 23.

O Leipzig falha a oportunidade de subir ao pódio e ficar a um ponto da liderança. Os touros vermelhos estão em quarto, com 42 pontos.