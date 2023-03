Brugge sofre derrota pesada no ensaio geral para o Benfica

O ensaio geral do Club Brugge para a visita ao Benfica, a contar para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, correu muito mal. A equipa belga perdeu, por 3-0, no terreno do Oostende.

Thierry Ambrose, aos 44 minutos, Cameron McGeehan, aos 58, e David Atanga, aos 95, marcaram os golos que bateram o adversário do Benfica.

O Brugge ocupa o quinto lugar da fase regular do campeonato belga, com 46 pontos. É a última equipa em zona de qualificação para a fase de apuramento do campeão, com quatro pontos de vantagem, à condição.

O Oostende ocupa a 26.ª posição, em zona de despromoção. Está a três pontos do Eupen, primeira equipa acima da linha de água.

O Club Brugge visita o Benfica na terça-feira, às 20h00. O jogo da segunda mão dos oitavos de final da Champions terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.