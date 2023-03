Renato Paiva e Caixinha seguem em frente na Taça do Brasil

Renato Paiva, no Bahia, e Pedro Caixinha, no RB Bragantino, continuam vivos e seguem em frente para a próxima ronda da Taça do Brasil.

O Bahia visitou o terreno do Jacuipense e goleou, por 4-1. Biel abriu o marcador aos 22 minutos, seguido de um autogolo aos 39 minutos que deixou o Bahia com vantagem confortável à chegada ao intervalo.

Victor Jacará, aos 55, e Cauly, aos 61, fecharam a goleada, ainda atenuada por um golo de honra do Jacuipense, aos 88 minutos de jogo. Na próxima ronda, o Bahia jogará no terreno do Camboriú.

Nesta fase da prova, um empate fora de casa é suficiente para a qualificação. E foi assim que o Red Bull Bragantino, de Pedro Caixinha, se apurou para a próxima ronda, com uma igualdade a um golo em casa do Bahia de Feira.

A equipa da casa marcou primeiro, logo aos 5 minutos, por Peterson, e o Bragantino só chegou ao golo do empate - e da qualificação - aos 61 minutos.

Na próxima fase, o Bragantino visita o terreno do Ypiranga.