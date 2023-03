Marco Silva nomeado para treinador do mês na Premier League

Marco Silva, treinador português do Fulham, está nomeado para melhor técnico do mês da Premier League.

Depois de um mês de fevereiro sem derrotas - duas vitórias frente ao Nottingham Forest e Brighton e empates com Wolves e Chelsea -, a equipa técnica portuguesa está na lista de três nomeados para o prémio.

Antonio Conte, do Tottenham, e Erik ten Hag, do Manchester United, são os outros finalistas do prémio.



O Fulham, recém-promovido, sofreu apenas um golo nos quarto jogos. A conjugação de resultados coloca a equipa londrina na luta pelos lugares europeus. O Fulham está no sétimo lugar, com 39 pontos, os mesmos do que o Liverpool e apenas a dois do Newcastle, que é 5.º.