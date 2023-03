Tottenham fora da Taça, United segue em frente

O Tottenham foi eliminado da Taça de Inglaterra depois de perder com o Sheffield United, por 1-0.

O único golo da partida, que coloca os “Lâminas” nos quartos de final, foi apontado por Ndiaye, aos 79 minutos.

Também esta quarta-feira, o Manchester United, com Bruno Fernandes e Dalot, eliminou o West Ham, com vitória de 3-1.

Surpresa para o triunfo do Grimsby, da quarta divisão, no terreno do Southampton, por 2-1.

Já o Burnley superou o Fleetwood, por 1-0.

Veja os resultados:

Southampton 1–2 Grimsby

Burnley 1–0 Fleetwood Town

Manchester United 3–1 West Ham

Sheffield United 1–0 Tottenham