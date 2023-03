Mourinho falha dois jogos e paga 10 mil euros por expulsão

Mourinho falha as receções à Juventus, no domingo, e ao Sassuolo, na semana seguinte. Poderá estar no banco na primeira mão dos oitavos de final da Liga Conferência, frente à Real Sociedad, na quinta-feira.

Equipa do treinador português, com Rui Patrício a (...)

No final, Mourinho queixou-se do quarto árbitro, cujo comportamento o teria levado a explodir, e garantiu que procuraria ação judicial:

"Quem me conhece sabe que sou emotivo, mas não sou louco. Se tive uma reação como aquela foi porque algo acontece. É preciso ver se posso tomar medidas legais, se houver áudio do que me disse o Marco Serra [quarto árbitro]. O Piccinini [árbitro principal] mostrou-me vermelho pelo que lhe foi dito pelo quarto árbitro, que não teve a honestidade de lhe dizer o que me tinha dito e da forma como o fez, determinando a minha reação. Expulsou-me porque o quarto árbitro o pressionou."

"Falou comigo de forma injustificável, só que depois do jogo teve um lapso de memória. Não quero entrar pelo facto de que ele é de Turim e expulsou-me antes do jogo contra a Juventus. Foi a primeira vez que um árbitro falou comigo de forma injustificável", disse o técnico à DAZN.

A derrota deixou a Roma fora dos lugares de acesso à Liga dos Campeões. A equipa da capital está no quinto lugar, com 44 pontos, a três de Inter de Milão e AC Milan e a um da Lazio, as equipas na zona Champions.