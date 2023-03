Morreu Just Fontaine, recordista de golos num só Mundial

Just Fontaine, antiga lenda do futebol francês e recordista de golos num só Mundial, morreu, esta quarta-feira, aos 89 anos, segundo a agência France-Presse (AFP).

O antigo internacional francês estabeleceu, no Mundial 1958 (a estreia de Pelé e o primeiro título do Brasil), um recorde que ainda hoje perdura: o maior número de golos num só Campeonato do Mundo. Fontaine marcou 13 golos na Suécia e ajudou a França a chegar ao terceiro lugar.

Três golos ao Paraguai (vitória por 7-3), dois à Jugoslávia (derrota por 3-2) e um à Escócia (vitória 2-1), na fase de grupos, mais dois golos à Irlanda do Norte (vitória 4-0), nos quartos de final, um ao Brasil (derrota 5-2), nas meias-finais, e quatro à Alemanha (vitória 6-3), na disputa do terceiro lugar, garantiram a Fontaine o recorde histórico.

Apesar de ter nascido em Marrocos, em Marraquexe, Just Fontaine representou a seleção francesa e marcou 30 golos em 21 jogos. A nível de clubes, jogou pelos marroquinos do USM Casablanca (já extinto) e pelos franceses do Nice e do Reims. Terminou a carreira aos 28 anos.