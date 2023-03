Flamengo perde Supertaça sul-americana

O Independiente Del Valle conquistou a Recopa Sul-Americana em futebol, pela primeira vez, ao derrotar, no Rio de Janeiro, o Flamengo de Vitor Pereira, no Estádio do Maracanã.

Após vencer o primeiro jogo em casa, por 1-0 , a equipa do Equador permitiu o empate, nesta final disputada a dois jogos, já nos derradeiros segundos.

O encontro foi para prolongamento, no entanto, não houve golos nesse período.

A seguir, os equatorianos triunfaram no desempate por penaltis, não falhando nenhum, enquanto que os brasileiros desperdiçaram um dos remates decisivos.

No final, 4-5 a favor do Independiente.

Desta forma, o conjunto equatoriano ergueu a Recopa Sul-Americana de uma forma inédita, e numa prova que junta o campeão da Libertadores e o vencedor da taça sul-americana, da última época.

Depois de perder a Supertaça do Brasil e de falhar a presença na final do mundial de clubes, com mais este desaire, é de esperar um aumento da contestação em redor de Vitor Pereira por parte dos adeptos do "mengão" e da imprensa canarinha.

No Maracanã, ainda assim, houve um português em festa. Trata-se de Ricardo Pereira, treinador de guarda-redes do Independiente.