Flamengo de Vítor Pereira perde Supertaça sul-americana

O Flamengo, de Vítor Pereira, perdeu a Supertaça Sul-Americana, na madrugada desta quarta-feira, ao perder, no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, para o Independiente del Valle, nos penáltis.

Após vencer na primeira mão, em casa, por 1-0 , a equipa do Equador permitiu o empate já nos derradeiros momentos do segundo jogo. Giorgian de Arrascaeta levou a final para prolongamento com um golo aos 96 minutos. No entanto, não houve golos nesse período.

Os equatorianos acertaram todas as grandes penalidades, enquanto que os brasileiros desperdiçaram uma. No final, 4-5 a favor do Independiente.

Conquista inédita para o conjunto equatoriano, que junta a Recopa Sul-Americana à Taça Sul-Americana da última época, frente ao campeão da Libertadores.

Depois de perder a Supertaça do Brasil e de falhar a presença na final do Mundial de Clubes, com mais este desaire, é de esperar um aumento da contestação em redor de Vítor Pereira por parte dos adeptos do Mengão e da imprensa brasileira.



No Maracanã, ainda assim, houve um português em festa. Trata-se de Ricardo Pereira, treinador de guarda-redes do Independiente.

[notícia atualizada às 9h18]