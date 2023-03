Festival de castigos para portugueses. Rafael Leão e Mário Rui suspensos

Os internacionais portugueses Rafael Leão e Mário Rui foram suspensos por um e dois jogos da Serie A, respetivamente, esta quarta-feira.

O avançado do AC Milan, de 23 anos, viu o quinto amarelo no campeonato, na vitória (2-0) sobre a Atalanta. Leão falhará a visita à Fiorentina, marcada para sábado, a contar para a jornada 25.

Mário Rui foi expulso aos 67 minutos da vitória do Nápoles, por 2-0, no terreno do Empoli. O lateral-esquerdo, de 31 anos, não poderá jogar nas receções à Lazio, na sexta-feira, e à Atalanta, a 11 de março, sábado.

As suspensões dos dois jogadores portugueses juntam-se à de José Mourinho. O treinador foi expulso na derrota (2-1) da Roma frente à Cremonese e recebeu castigo de dois jogos e multa de dez mil euros.