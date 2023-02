Thiago Silva desfalca Chelsea por mais de um mês

O internacional brasileiro Thiago Silva pode falhar o próximo mês e meio de competição devido a lesão no joelho.

O central de 38 anos foi substituído aos 19 minutos de jogo frente ao Tottenham e os exames confirmaram lesão no ligamento.

"O Thiago fez exames na segunda-feira que confirmaram lesão no ligamento. Vai trabalhar com o departamento médico para voltar aos relvados o quanto antes", pode ler-se.

A "Sky Sports" aponta o tempo de paragem entre quatro a seis semanas. Thiago Silva está desde 2020/21 no Chelsea e já renovou contrato para a próxima temporada.

Thiago Silva é peça fundamental de um Chelsea em profunda crise de resultados. Apesar dos investimentos milionários em janeiro, com as contratações de jogadores como João Félix e Enzo Fernández, os "bles" estão no 10.º lugar da Premier League.