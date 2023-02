Presidente da Federação Francesa de Futebol demite-se

Le Graet reagiu em comunicado à abertura da investigação, denunciando as “numerosas interferências e pressões políticas”, em especial por parte da ministra dos Desportos, Amélie Oudéa-Castera, e desmentindo todas as acusações de assédio moral ou sexual ou quaisquer outros ilícitos criminais.

A gestão de Noel Le Graet foi marcada por várias polémicas, nomeadamente ao nível da gestão, acusações de racismo e xenofobia, e agudizou-se com a realização de uma auditoria à FFF e com as críticas recentes a Zidane.

No início de janeiro, numa entrevista à rádio RMC Sport, horas depois de a FFF ter prolongado até 2026 o contrato com o selecionador Didier Deschamps, Le Graet teceu comentários pouco respeitosos sobre Zidane, que motivaram reações críticas de vários quadrantes, entre as quais da ministra dos Desportos.

Segundo a ministra, Le Graet teve uma "falha na função de representação" do futebol gaulês, pelo que Amélie Oudéa-Castera, deixou um aviso: “Não quero mais estas situações. Ele acostumou-nos com estes despropósitos.”

A governante apontou para algumas frases polémicas do dirigente, de 81 anos, em relação aos fenómenos do racismo e da homofobia no futebol, considerando que as mesmas podiam “chocar as comunidades", além de prejudicarem a imagem de França e ofenderem os franceses.