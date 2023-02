Jogador com perna amputada vence prémio para o melhor golo de 2022

Veja também:

Marcin Oleksy, jogador polaco de futebol para atletas amputados, venceu, esta segunda-feira, o Prémio Puskás, da FIFA, para melhor golo do mundo em 2022.

O polaco, de 35 anos, bateu a concorrência do brasileiro Richarlison, do Tottenham, e do francês Dimitri Payet, do Marselha, numa votação que combina as preferências dos adeptos e de um júri.

Oleksy representou a Polónia no Mundial para Amputados de 2022. A seleção chegou aos oitavos de final, mas foi eliminada pelo Brasil, ao perder por 2-1.

Veja o golo que venceu o Prémio Puskás: