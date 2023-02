Golaço de Palhinha apura Fulham de Marco Silva na Taça

Um grande golo de João Palhinha foi decisivo para que o Fulham, treinado por Marco Silva, seguisse em frente na Taça de Inglaterra, esta terça-feira, com uma vitória, por 2-0, sobre o Leeds United.

Aos 21 minutos, o médio internacional português roubou a bola e disparou do meio da rua para um golaço, com que abriu o marcador. Ao minuto 56, Manor Solomon confirmou a vitória dos "cottagers".

Também foi um bom dia para os portugueses do Manchester City. Rúben Dias e Bernardo Silva foram titulares na vitória, por 3-0, no terreno do Bristol, com bis de Phil Foden e um golo de Kevin De Bruyne.

Já Ricardo Pereira teve uma noite infeliz. O lateral-direito foi titular (substituído na segunda parte) na derrota do Leicester City na receção ao Blackburn Rovers, da II Liga inglesa, por 2-1. Tyrhys Dolan e Sammie Szmodics adiantaram os visitantes, Kelechi Iheanacho reduziu.

Veja o golo de Palhinha: