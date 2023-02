The Best. Messi é o melhor jogador do Mundo

Ao receber o troféu Lionel Messi declarou que a vitória no Mundial foi o melhor momento da carreira recheada de títulos e partilhou o prémio com os seus colegas de seleção.

O astro argentino é novamente considerado o melhor futebolista do planeta depois de ter vencido o Mundial de 2022 no Qatar.

Lionel Messi conquistou esta segunda-feira o galardão de Melhor Jogador do Mundo nos prémios The Best da FIFA, numa cerimónia realizada em Paris.

Messi agradeceu o apoio da família e ao povo da argentina pela forma como todos jogos viveram "um momento tão especial e bonito", como é a conquista de um Campeonato do Mundo.

O número 10 da Argentina tinha como adversários na corrida ao Prémio The Best para Melhor Jogador do Mundo os franceses Mbappé e Benzema.

A Argentina foi a grande vencedora dos prémios The Best. Além do galardão para Melhor Jogador do Mundo para Messi, Lionel Scaloni foi considerado o Melhor Treinador, Emiliano Martinez o Melhor Guarda-Redes e os argentinos receberam o troféu de Melhores Adeptos, pela forma apaixonada como acompanharam o Mundial de Futebol.

Portugal também deixou uma marca no The Best. O defesa João Cancelo foi eleito para a Melhor Equipa do Ano.

Lista completa de vencedores do The Best

Melhor jogador: Lionel Messi

Melhor jogadora: Alexia Putellas

Melhor treinador: Lionel Scaloni

Melhor treinadora: Sarina Wiegman

Melhor guarda-redes masculino: Emiliano Martínez

Melhor guarda-redes feminina: Mary Earps

Prémio Puskás para melhor golo: Marcin Oleksy

Prémio ‘fair-play’: Luka Lochoshvili

Melhores adeptos: Argentina

Onze do ano masculino: Thibaut Courtois; Achraf Hakimi, Van Dijk e João Cancelo; De Bruyne, Casemiro e Luka Modric; Lionel Messi, Karim Benzema, Erling Haaland e Kylian Mbappé

Onze do ano feminino: Christiane Endler, Lucy Bronze, Maria León, Leah Wlliamson, Wendie Renard, Alexia Putellas, Keira Walsh, Lena Oberdorf, Alex Morgan, Sam Kerr e Beth Mead