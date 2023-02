The Best. Lionel Scaloni e Sarina Wiegman são os treinadores do ano

O argentino Lionel Scaloni e a neerlandesa Sarina Wiegman venceram o prémio The Best para melhores treinadores do ano de 2022, foi esta segunda-feira anunciado numa cerimónia realizada em Paris.

Lionel Scaloni comandou a seleção da Argentina à conquista do Mundial de Futebol de 2022, disputado no Qatar.



Sarina Wiegman foi a selecionadora que levou a Inglaterra à vitória no Europeu do ano passado.



O galardão The Best é atribuído pela FIFA.

Emiliano Martinez, da Argentina e do Aston Villa, e a internacional inglesa Mary Earps venceram o prémio para Melhor Guarda-Redes.