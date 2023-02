The Best. João Cancelo na Equipa do Ano

Veja também:

O defesa internacional português João Cancelo está na Melhor Equipa do Ano do Prémio The Best.

O prémio foi anunciado esta segunda-feira, numa gala da FIFA em Paris.

João Cancelo, que no mercado de inverno trocou o Manchester City pelo Bayern de Munique, é o único português no melhor onze do ano.

A Equipa do Ano para a FIFA tem o belga Thibau Courtois na baliza e na defesa o neerlandês Virgil van Dijk e o marroquino Hakimi, além de João Cancelo.

No meio campo alinham o belga Kevin de Bruyne, o croata Luka Modric e o brasileiro Casemiro. A frente de ataque é composta pelo argentino Lionel Messi, pelos franceses Mbappé e Benzema e pelo norueguês Haaland.