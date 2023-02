The Best. Há uma luso-inglesa na Equipa do Ano da FIFA

Há uma luso-inglesa na Equipa do Ano dos prémios The Best, atribuídos pela FIFA.

A lateral-direita Lucy Bronze, de pai português, vencedora do prémio para melhor jogadora do mundo e que trocou o Manchester City pelo Barcelona no verão, foi campeã da Europa por Inglaterra. Integra a defesa a quatro, que inclui três centrais: a compatriota Leah Williamson, do Arsenal, a francesa Wendie Renard, vencedora da Liga dos Campeões pelo Lyon, e a espanhola Mapi León, do Barcelona.

Inglaterra teve mais duas jogadoras na Equipa do Ano: a média Keira Walsh, que também trocou o City pelo Barcelona no verão, e a avançada Beth Mead, do Arsenal, nomeada para melhor jogadora do mundo.

Equipa do Ano: Christiane Endler (Chile, Lyon); Lucy Bronze (Inglaterra, City/Barcelona), Leah Williamson (Inglaterra, Arsenal), Wendie Renard (França, Lyon), Mapi León (Espanha, Barcelona); Lena Oberdorf (Alemanha, Wolfsburgo), Keira Walsh (Inglaterra, City/Barcelona), Alexia Putellas (Espanha, Barcelona); Beth Mead (Inglaterra, Arsenal), Alex Morgan (EUA, San Diego Wave) e Sam Kerr (Austrália, Chelsea).