Scaloni continua como selecionador da Argentina até 2026

O selecionador Lionel Scaloni, que levou a Argentina à conquista do Mundial do Qatar e venceu o prémio The Best para melhor treinador do mundo em 2022, vai manter-se no cargo até 2026, anunciou esta segunda-feira a Federação Argentina de Futebol (AFA).

“Temos Scaloni até 2026”, anunciou a AFA, na sua conta no Instagram, para, no site oficial, acrescentar que o seu presidente e Scaloni "juntaram-se para fechar a extensão do contrato do treinador com a seleção principal argentina” até depois do Mundial no México, no Canadá e nos Estados Unidos.

Scaloni, de 44 anos, que comanda a Argentina desde setembro de 2018, e continua como selecionador depois também ter conquistado a Copa América, em 2021, e a Finalíssima, em 2022.



Em 56 encontros sob o comando do atual selecionador, a Argentina somou 37 vitórias, 14 empates e apenas cinco derrotas, com 110 golos marcados e 32 sofridos.