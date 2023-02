Mundial e Europeu decidem The Best para melhor guarda-redes

O argentino Emiliano Martínez e a inglesa Mary Earps venceram os prémios The Best, da FIFA, para melhor guarda-redes de 2022, nos homens e nas mulheres, respetivamente.

As grandes competições de seleções tiveram prioridade em relação às de clubes. Martínez, do Aston Villa, foi fundamental para que a Argentina conquistasse o Mundial masculino, no Qatar. "Dibu" brilhou, em especial, nos quartos de final e na final, ao defender várias grandes penalidades no desempate após prolongamento.

Mary Earps brilhou no Euro 2022, em que, com várias defesas de grande nível, ajudou a Inglaterra a sagrar-se, pela primeira vez, campeã da Europa.