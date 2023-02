Mbappé bisou e iguala Cavani como melhor marcador do PSG

Kylian Mbappé esteve imparável na vitória do Paris Saint-Germain, por 3-0, em Marselha, na 25.ª jornada da Liga francesa de futebol, igualando o recorde de Edinson Cavani como melhor marcador da história do clube.

Uma proeza tanto mais notável por Mbappé, que hoje assinou um bis que o isola na lista dos melhores marcadores do campeonato, ter apenas 24 anos.

O fenómeno francês completou hoje 200 golos ao serviço do Paris Saint-Germain, igualando o melhor marcador da história do clube, o avançado uruguaio Edinson Cavani, com 136 golos na Liga francesa, 34 na Liga dos Campeões, 27 na Taça de França, dois na Taça da Liga e um no Troféu dos Campeões.

Mbappé não deu hipóteses ao Marselha, ao inaugurar o marcador aos 25 minutos, e ao aplicar o “xeque-mate” no adversário aos 55, quando assinou o terceiro golo, depois de ter assistido Lionel Messi para o segundo ainda na primeira parte, aos 29.

Com os dois golos de hoje, Mbappé isolou-se no comando da lista dos melhores marcadores do campeonato, com 17 golos, sendo seguido pelo avançado canadiano do Lille Jonathan David e do dianteiro inglês Folarin Balogun, do Reims, ambos com 15.

Pelo Paris Saint-Germain jogaram os portugueses Nuno Mendes e Vitinha, que foram titulares, e Danilo Pereira, lançado em campo aos 16 minutos, a render o central Kimpempe - que se lesionou no tendão de Aquiles e não volta a jogar esta temporada --, tendo o lateral esquerdo ex-Sporting sido substituído aos 76, pelo espanhol Juan Bernat.

O Marselha teve o contributo de dois portugueses, o lateral esquerdo Nuno Tavares, ex-jogador do Benfica, que foi titular, e o avançado Vitinha (ex-Sporting de Braga), que entrou aos 81 minutos para o lugar do internacional chileno e veterano Aléxis Sanchéz.

Com este triunfo, o Paris Saint-Germain aumentou o avanço na liderança, com 60 pontos, para oito sobre o Marselha, segundo classificado, e 10 sobre Mónaco e Lens.

A formação monegasca foi derrotada por 3-0 na receção ao Nice, descalabro que aconteceu ainda na primeira parte, período em que o Nice marcou os três golos, os dois primeiros, aos oito e 26 minutos, da autoria do avançado nigeriano Terem Mouffi, que foi a grande figura do jogo, estando ainda associado ao terceiro, ao fazer uma assistência para Khephren Thuram, aos 43.

A equipa do Principado entrou muito mal no jogo e acusou, porventura, o desgaste da partida de quinta-feira frente ao Bayer Leverkusen, para a Liga Europa, que obrigou a prolongamento e à marcação de penáltis, na sequência dos quais os alemães se apuraram para os oitavos de final.

Pelo Mónaco jogou o internacional português Gelson Martins, que entrou em campo aos 81 minutos, a render o médio Eliesse Ben Seghir.

Dos outros embates de hoje, destaque para a vitória do Rennes no terreno do Nantes, por 1-0, graças a um golo do avançado belga Jeremy Doku, aos 20 minutos, e para o triunfo do Auxerre em Lorient, por 1-0, enquanto Ajaccio e Reims fizeram valer o fator casa para vencerem Troyes e Toulouse, respetivamente, por 2-1 e 3-0, e Clermont e Estrasburgo empataram 1-1, em Clermont-Ferrand.