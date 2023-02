Lazio vence e ultrapassa Roma de Mourinho

A Lazio subiu ao quarto lugar da Serie A e ultrapassou a Roma, de José Mourinho, esta segunda-feira, ao vencer, por 1-0, a Sampdoria.

Um golo de Luis Alberto, aos 80 minutos, decidiu o jogo para a equipa de Maurizio Sarri.

No outro jogo da noite, a Fiorentina, que eliminou o Sporting de Braga da Liga Conferência, venceu no terreno do Verona, por 3-0.

A Lazio recuperou o quarto lugar, com 45 pontos, mais um que a Roma e menos dois que Inter de Milão e AC Milan, segundo e terceiro classificados, respetivamente. A Fiorentina subiu ao 12.º lugar, com 28 pontos.

Já Verona e Sampdoria continuam na zona de despromoção, com 17 e 11 pontos, cada. O Spezia, primeira equipa acima da linha de água, soma 20 pontos.