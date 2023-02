Getafe de Domingos Duarte perde fora e continua aflito

O Getafe, em que joga Domingos Duarte, falhou a fuga à zona de despromoção da Liga espanhola, esta segunda-feira, ao permitir a reviravolta no terreno do Villarreal. Perdeu por 2-1.

Com o central internacional português a titular, os azulões adiantaram-se no marcador logo aos nove minutos, por intermédio de Enes Unal.

Contudo, o Villarreal empatou ainda na primeira parte, com golo de Samuel Chukwueze, que assistiu para o golo da reviravolta de José Luis Morales, a abrir o segundo tempo.

O Villarreal sobe ao sétimo lugar, com 34 pontos, os mesmos do Rayo Vallecano, sexto e em lugar de apuramento para a Liga Conferência.

Já o Getafe, de Domingos Duarte, continua com 22 pontos, no 19.º e penúltimo lugar. Falhou a ultrapassagem ao Valladolid, primeira equipa acima da linha de água com 24 pontos.