Estaduais. Abel Ferreira vence, António Oliveira sofre dura derrota

O campeão brasileiro Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, recebeu e venceu o Ferroviária na 11.ª jornada do campeonato paulista.

Gabriel Menino, aos 42 minutos, e Raphael Veiga, aos 61 minutos, marcaram os golos da vitória do Palmeiras. Matheus Lucas reduziu já aos 92 minutos, mas o Ferroviária não evitou a derrota.

O Palmeiras lidera o grupo D do Paulistão, com 27 pontos, ainda sem derrotas.

O domingo não foi famoso para António Oliveira, outro dos portugueses a treinar no Brasil. O Coritiba perdeu, por 3-0, em casa do Operário, clube da terceira divisão brasileira.

Luiz Henrique abriu o marcador, aos 14 minutos. O jogo complicou-se para o Coritiba com a expulsão de Kuscevic, aos 60 minutos de jogo. Willian Machado, aos 61, e Zé Vitor, aos 95, fecharam o resultado.

O Coritiba cai para o terceiro lugar do campeonato do Pará, agora a três pontos do Operário e a 9 do líder Athletico Paranaense.



O Bahia também jogou e foi goleado pelo Itabuna na última ronda da primeira fase do Baianão. Já apurado para a próxima ronda, a equipa de Renato Paiva alinhou com a equipa de sub-20 e perdeu por 4-0.

Renato Paiva poupou o plantel para o jogo de quarta-feira para a Copa do Brasil frente ao Jacuipense.