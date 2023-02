Depois de Paulo Bento, Klinsmann é o novo selecionador da Coreia do Sul

A Coreia do Sul anunciou a contratação de Jurgen Klinsmann como novo selecionador nacional.

O alemão de 58 anos sucede ao português Paulo Bento no cargo, que levou a Coreia do Sul aos oitavos de final no último Mundial do Qatar.

Klinsmann assinou contrato de três anos com a federação coreana, até ao Mundial 2026. É o regresso do alemão ao ativo desde que deixou o Hertha de Berlim, na época 2019/20.



"Estou muito feliz e honrado por ser o treinador principal da seleção coreana. Sinto-me honrado de seguir os passos de grandes treinadores que orientaram a seleção coreana, desde Guus Hiddink até ao ex-treinador Paulo Bento", afirmou, aos meios da federação.

O treinador tem vasta experiência de seleções, tendo orientado a Alemanha entre 2004 e 2006, com a qual chegou às meias-finais do Mundial 2006, e os Estados Unidos entre 2011 e 2016. Pelo meio, passou meia época pelo Bayern de Munique.

Klinsmann é um histórico jogador alemão. Jogou no Estugarda, Inter de Milão, Mónaco, Tottenham, Bayern de Munique e Sampdoria. Venceu o Mundial de 1990 com a seleção alemã e o Euro 96.