Alexia bisa no The Best para melhor jogadora do mundo

Alexia Putellas venceu o prémio The Best, da FIFA, para melhor jogadora do mundo em 2022. É o segundo prémio consecutivo que recebe.

A média internacional espanhola, de 29 anos, capitaneou o Barcelona rumo à conquista da Liga espanhola e da Taça da Rainha, assim como à final da Liga dos Campeões, em que as catalãs perderam para o Lyon. Na temporada passada, mesmo sendo média, marcou 29 golos em 36 jogos.

Alexia bateu a concorrência de Beth Mead, do Arsenal, campeã da Europa por Inglaterra, e da internacional norte-americana Alex Morgan, que foi a melhor marcadora do campeonato dos EUA e levou a recém-criada equipa do San Diego Wave às meias-finais dos "play-offs".

"Sou um pedacinho de todas as pessoas com quem me cruzei e de todas as pessoas que têm um sonho. Se tens um sonho e deres tudo por ele, podes alcançá-lo", declarou Alexia, após receber o galardão.

A média, que falhou o Europeu e a segunda metade do ano devido a lesão, faz o bis em prémios The Best, visto que também vencera em 2021.