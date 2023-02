Adeptos do Besiktas interrompem partida com "chuva" de peluches. Veja o vídeo

A partida entre Besiktas e Antalyaspor, este domingo, foi interrompida ao quinto minuto de jogo para que os milhares de adeptos nas bancadas pudessem atirar peluches para o relvado.

Durante largos segundos, o estádio Vodafone Park, em Istambul, assistiu a uma "chuva" de brinquedos. Jogadores e staff do estádio ajudaram a recolher os peluches que se acumulavam nas margens do relvado.

Os brinquedos serão doados às crianças afetadas pelos sismos que abalaram o sul da Turquia no início do mês de fevereiro.

O gesto, logo no início do encontro, viria a marcar o embate entre Besiktas e Antalyaspor. O jogo, a contar para a 22.ª jornada do campeonato turco, terminou com o placar inalterado (0-0).

De acordo com as mais recentes atualizações, os abalos de 7.8 e 7.5 na escala de Richter fizeram mais de 50 mil mortos na Turquia e na Síria. Só em solo turco, as autoridades confirmam a morte de mais de 44 mil pessoas. Na Síria, os números apontam para quase seis mil mortos.

Segundo a UNICEF, mais de um terço das pessoas afetadas pelos sismos são crianças.