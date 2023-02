Celtic renova Taça da Liga diante do Rangers

O Celtic conquistou a Taça da Liga da Escócia ao vencer o Rangers, por 2-1.

O português Jota foi titular, mas foi Furuhashi a brilhar no clássico eterno do futebol escocês. O japonês bisou, com golos aos 44 e 56 minutos.

O Rangers ainda reduziu, por Alfredo Morelos, aos 64 minutos, mas não conseguiu dar a volta ao marcador.

A equipa dos católicos escoceses doma a segunda Taça da Liga consecutiva e a sexta nos últimos sete anos.

Já no campeonato é também o Celtic a dominar, com 73 pontos, contra 64 do Rangers.