Barcelona perde e não aproveita empate no dérbi de Madrid

O FC Barcelona, líder da Liga espanhola, perdeu em Almeria, por 1-0, desaproveitando o empate entre os dois rivais de Madrid, na 23.ª jornada.

A equipa catalã só tinha perdido uma partida em 22 jornadas, justamente perante o Real Madrid, no Santiago Bernabéu, na nona ronda, em 16 de outubro de 2022, há mais de cinco meses.

O herói do jogo foi o avançado maliano El Bilal Touré, que marcou um golo de belo efeito aos 24 minutos, depois de uma assistência de Luis Suarez, com um pontapé potente que fez a bola entrar no topo da baliza do alemão Marc-Andre ter Stegen.

Com esta derrota, o FC Barcelona não conseguiu aproveitar o empate 1-1 entre os rivais de Madrid, Real e Atlético, no sábado, no Santiago Bernabéu, numa jornada em que a Real Sociedad, terceiro classificada, também perdeu, com o Valência, no Mestalla, por 1-0.

Apesar do desaire, os catalães lideram com 59 pontos, agora com mais sete do que o Real Madrid, segundo classificado, enquanto a Real Sociedad segue no terceiro posto, com 43, e o Atlético de Madrid em quarto, com 42.

Nos outros jogos deste domingo, destaque para a vitória concludente, por 3-0, do Celta de Vigo, treinado por Carlos Carvalhal, uma equipa em claro ascendente de rendimento desde que o técnico português assumiu o comando técnico, sobre o Valladolid.

O avançado suíço Harris Seferovic, emprestado pelo Benfica, abriu o marcador aos 17 minutos, e o médio espanhol Gabriel Veiga, de 20 anos, marcou os dois restantes, aos 32 e 64.

O internacional português Gonçalo Paciência esteve no banco, mas não chegou a ser utilizado por Carlos Carvalhal.

O Girona causou meia surpresa ao ir a Bilbau bater o Athletic por 3-2, também em jogo da 23.ª jornada, que encerra hoje com o embate entre o Sevilha e o Osasuna, na capital da Andaluzia.