À atenção do Benfica. Brugge regressa às vitórias

O Club Brugge, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, venceu o Gent, por 2-0, em partida da jornada 27 da liga belga.

Os golos do campeão da Bélgica em título foram apontados por Bjorn Meijer e Hans Vanaken.

Apesar do triunfo, o Club Brugge, que vinha de três empates, mantém o quarto lugar na classificação, com 46 pontos. O líder é o Genk, com 66 pontos.

Nota ainda para a lesão do central Jack Hendry. Yaremchuck jogou cinco minutos.

Na primeira mão dos oitavos de final da Champions, o Benfica ganhou na Bélgica, por 2-0. A segunda mão, na Luz, está marcada para 7 de março.