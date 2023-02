Menino uruguaio salva Real no dérbi de Madrid

O Real Madrid e o Atlético Madrid empataram 1-1 no dérbi da jornada 23 do campeonato espanhol.

Os golos (tardios) foram apontados por Gimenez, para os colchoneros, e Álvaro Rodríguez, jovem uruguaio, de 18 anos, que se estreou a marcar pelos merengues.

Nota ainda para a lesão de Reinildo e para a expulsão de Correa, aos 64 minutos.

Com este empate, o Real Madrid fica a sete pontos do FC Barcelona, que ainda não jogou nesta jornada. Defronta o Almeria este domingo. Já o Atlético é quarto classificado, com 42 pontos.