Cristiano Ronaldo marca (mais) 3 na vitória do Al Nassr

O avançado Cristiano Ronaldo marcou os três golos da vitória do Al Nassr, diante do Dhamk, para a jornada 18 do campeonato saudita.

O português esteve em destaque, fez um hat-trick na primeira parte, ainda viu um golo (bem) anulado por fora de jogo e procurou sempre o “poker” na partida.

CR7 passa a somar oito golos e duas assistências no campeonato e chega aos 62 hat-tricks na carreira.

Por falar em campeonato, graças a este triunfo, o Al Nassr sobe à liderança da liga, com mais dois pontos do que o segundo classificado e anterior líder, o Al Ittihad – formação de Nuno Espírito Santo -, que totaliza 41 pontos nos mesmos 18 jogos.

Veja os golos: