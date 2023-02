Problema de saúde obriga Eriksson a afastar-se do futebol

Sven-Goran Eriksson, antigo treinador do Benfica, vai afastar-se do futebol por tempo indeterminado por motivos de saúde. O anúncio foi feito pelo IF Karlstad, onde Eriksson era diretor desportivo.

"Decidi, por enquanto, reduzir as minhas aparições públicas devido a um problema de saúde que ainda está a ser investigado. Por enquanto, o meu foco está na minha saúde, na minha família e em desempenhar algumas tarefas limitadas para o IF Karlstad Football", pode ler-se.

Eriksson, de 75 anos, era dirigente do clube sueco desde o início da temporada. Para trás fica uma longa carreira de treinador ao mais alto nível.

Treinou o Benfica durante cinco épocas, em duas passagens diferentes, entre 1982 e 1984 e, depois, entre 1989 e 1992. Foi três vezes campeão nacional, venceu uma Taça de Portugal e uma Supertaça Cândido de Oliveira.

Levou o clube encarnado a duas finais europeias, da Taça UEFA, em 1983, perdida para o Anderlecht, e na segunda passagem à final da Taça dos Campeões Europeus, em 1990, perdida para o AC Milan.



Treinou ainda o Goteborg, Roma, Fiorentina, Sampdoria, Lazio, Manchester City, Notts County, Leicester City, Al-Nasr, Guangzhou R&F e Shanghai SIPG. Foi selecionador da Inglaterra entre 2001 e 2006.