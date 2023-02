Marcelo regressa ao Fluminense

O lateral brasileiro Marcelo foi anunciado como reforço do Fluminense, 17 anos depois de ter deixado o clube.

O defesa de 34 anos foi formado no clube do Rio de Janeiro e fez uma temporada e meia na equipa principal antes de rumar à Europa para jogar no Real Madrid.

Esteve 16 temporadas no Real Madrid, onde se estabeleceu como um dos melhores laterais-esquerdos do século. Venceu cinco Ligas dos Campeões e seis campeonatos.

Deixou o Real em fim de contrato, passou pelo Olympiacos sem grande sucesso e está agora de regresso ao Brasil.