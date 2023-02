Fulham e Wolves empatam, nenhum português saiu a sorrir

Fulham e Wolverhampton empataram, esta sexta-feira, a um golo, num duelo repleto de influência portuguesa na Premier League.

A equipa londrina é orientada pelo português Marco Silva - o único técnico luso na competição após a saída de Bruno Lage dos Wolves -, e teve João Palhinha no onze inicial e Cédric Soares no banco.

Já o Wolves contou com José Sá, Nélson Semedo, Rúben Neves e Matheus Nunes na equipa inicial, João Moutinho e Daniel Podence a serem utilizados a partir do banco de suplentes.

O jogo terminou empatado a um golo e sem influência direta de portugueses no resultado. Pablo Sarabia, ex-Sporting, abriu o marcador na primeira parte, aos 23 minutos, e Solomon fez o empate aos 64 minutos para os londrinos do Fulham.

Com este resultado, o Fulham segue na luta pela qualificação europeia, no 6.º lugar, com 39 pontos, enquanto que o Wolves luta pela sobrevivência, no 15.º posto, agora com 24 pontos somados.