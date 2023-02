O Coritiba, treinado pelo português António Oliveira, avançou para a segunda ronda da Taça do Brasil, na madrugada desta sexta-feira, ao vencer no terreno do Humaitá, da quarta divisão, por 3-0.

Alef Manga abriu o marcador aos dez minutos, de penálti, e Kaio César ampliou aos 28. Já ao minuto 82, Robson fixou o resultado final.

António Oliveira continua invencível ao fim de 11 jogos ao comando do Coritiba, com sete vitórias e quatro empates.