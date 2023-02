Brasileiros do Zenit recebem cidadania russa e abrem portas da seleção

Os dois brasileiros do plantel do Zenit, Claudinho e Malcom, receberam cidadania russa por decreto de Vladimir Putin e poderão representar a seleção em breve.

Malcom, de 25 anos, cumpre já a quarta temporada no Zenit, depois de passagens pelo Barcelona, Bordéus e Corinthians.

Claudinho chegou mais recentemente, em 2021, depois de se ter destacado no RB Bragantino. Ambos têm contratos de longa duração com o Zenit e foram internacionais pelas camadas jovens do Brasil.

Alexandr Medvedev, diretor-geral do Zenit, assume que este foi um passo importante para os dois jogadores serem convocados para a seleção russa, mas que não acontecerá no imediato, uma vez que "a cidadania do país não é o mesmo que a nacionalidade desportiva. Pode levar algum tempo até jogarem pela seleção".

A acontecer, os dois avançados seguem as passadas de Mário Fernandes, brasileiro que se notabilizou na seleção russa e somou 34 internacionalizações.

A seleção russa continua excluída de todas as provas europeias, tal como os clubes do país. A Rússia não esteve no Mundial do Qatar e também não integra as rondas de qualificação para o Euro 2024. Em causa está a invasão da Ucrânia que dura já há um ano.