Sporting de Braga visita Florença em busca do renascimento

No registo de todas as competições da UEFA, nenhuma equipa conseguiu dar a volta à eliminatória após perder por quatro golos ou mais de diferença o jogo da primeira mão. O primeiro objetivo do Braga será, portanto, limpar a má imagem deixada no jogo na Pedreira.

A equipa de Artur Jorge sofreu uma pesada derrota na receção à Fiorentina e, agora, quer fazer o mesmo aos italianos, no Estádio Artemio Franchi. Para empatar a eliminatória do "play-off", terá de vencer por quatro golos de diferença. Para dar a volta, terá de chegar, pelo menos, aos cinco golos de vantagem em Florença. Uma tarefa herculeana.

O Sporting de Braga visita Florença, berço do Renascimento, em busca disso mesmo: um "milagre" que lhe permita dar a volta aos 4-0 da primeira mão e apurar-se para os oitavos de final da Liga Conferência.

Foi esse o propósito delineado por Artur Jorge, que considera que o resultado da primeira mão "não espelha a diferença entre as duas equipas", na conferência de imprensa de antevisão da partida.

"Vamos fazer tudo para ganhar o jogo. Depois, veremos se ainda há possibilidade de discutir a eliminatória", sustentou o técnico.

O médio francês Gorby Baptiste, lesionado desde dezembro, está de regresso à convocatória do Braga, assim como o guarda-redes Bernardo Fontes e o extremo Roger. Os arsenalistas não poderão contar com o central Vítor Tormena, expulso no jogo da primeira mão.

O Fiorentina-Sporting de Braga está agendado para as 20h00 e terá arbitragem do francês Benoit Bastien. Encontro com relato online em direto e acompanhamento ao minuto na Renascença, em rr.sapo.pt.