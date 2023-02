Sérgio Ramos abdica da Seleção espanhola com críticas

O defesa central Sérgio Ramos comunicou, esta quinta-feira, que abdica da Seleção espanhola.

O jogador do PSG, que fez 180 jogos pela “Roja”, diz que foi informado pelo novo selecionador Luis de la Fuente de que não conta para as opções futuras.

“Chegou a hora de dizer adeus à nossa querida Roja. Esta manhã, recebi um telefonema do selecionador, que me comunicou que não conta nem vai contar comigo, independentemente do nível que eu possa mostrar ou de como continue a minha carreira. Creio que a minha trajetória merecia terminar por decisão minha ou porque o meu rendimento não estava à altura do que merece a seleção, mas não por outras razões ou por questão da idade. Ser mais ou menos jovem não é uma virtude ou um defeito, é apenas uma caraterística temporal que não está, necessariamente, ligada ao rendimento”, escreveu.

Sérgio Ramos, de 36 anos, lembra três exemplos: “Modric, Messi, Pepe… A essência, a tradição, os valores, a meritocracia e a justiça no futebol”.

O veterano defesa, que esteve a maior parte da carreira no Real Madrid, fez parte do grupo que conquistou o Euro 2008, o Euro 2012 e o Mundial 2010.