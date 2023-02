Renato Paiva sofre goleada histórica no clássico do Nordeste

O Bahia, treinado pelo português Renato Paiva, sofreu uma goleada histórica no clássico da Região do Nordeste, na visita ao Sport Recife, na madrugada desta quinta-feira, a contar para a Copa do Nordeste.

O Sport-Bahia junta as duas maiores "torcidas" nordestinas e os dois únicos clubes da região que já foram campeões brasileiros. Os 9.709 espectadores que enfrentaram a chuva no Recife viram o Sport derrotar o Bahia por 6-0, a maior goleada em 64 anos entre as duas equipas.

Este 6-0, o resultado mais desnivelado de sempre, já se registou duas vezes, no passado: em 1956, no Torneio Pernambuco-Bahia, e em 1959, para a Taça Brasil. Foi o Sport a festejar em ambas as ocasiões.

Agora, foi Renato Paiva a sofrer uma goleada do Sport. Luciano Juba e Vágner Love bisaram. Jorginho e Sabino também marcaram.

Com este resultado, o Sport sobe ao segundo lugar do Grupo A da Copa do Nordeste, com nove pontos, menos três que o primeiro classificado, o Fortaleza, mas também menos um jogo. Já o Bahia segue na última posição do Grupo B, com somente quatro pontos em cinco jogos.