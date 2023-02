Paulinho, o goleador que trocou o sonho da I Liga pela luta do título dinamarquês

Paulinho, um dos goleadores da II Liga na última época e meia, deixou o Estrela da Amadora para sonhar com o título de campeão na Dinamarca.

O avançado de apenas 23 anos gerou uma transferência recorde na Reboleira, com o Viborg, atual segundo classificado do campeonato, a pagar perto de um milhão de euros ao Estrela pelo jovem avançado.

Em entrevista à Renascença, Paulinho acredita que é possível sonhar pelo título de campeão dinamarquês.

"Foi a decisão correta, o projeto do Viborg é muito aliciante, um clube que há poucos anos estava na II Liga e agora estamos no segundo lugar. A posição claro que ajudou a vir para cá, quem sabe no fim da época podemos ter qualificado para as provas europeias ou até sermos campeões. Falta muito campeonato, mas é possível", disse.

A estreia correu mal a Paulinho com uma pesada goleada sofrida, em casa, frente ao Midtjylland, por 4-0: "Esperava que corresse melhor, não foi a estreia com que sonhei, mas fiquei feliz por me ter estrado de qualquer maneira. Todos me receberam bem, apesar de tudo ser bastante diferente de Portugal".

Sair de Portugal abre a possibilidade de jogar provas europeias, o que Paulinho reconhece que seria difícil a jogar na I Liga.

"Isto abre-me outras portas que o futebol português não abria. Em Portugal, é dificil jogar competições europeias, são sempre as mesmas quatro equipas a lutar pelos lugares europeias. A Dinamarca é muito competitiva, o último pode ganhar ao primeiro e há cinco ou seis equipas que podem ser campeãs", atira, a Bola Branca.

Para trás ficou o Estrela da Amadora, o clube que estreou Paulinho nas competições profissionais. Em uma temporada e meia, Paulinho fez 19 golos e 3 assistências em 44 jogos disputados. O avançado acredita no sucesso do projeto do clube da Reboleira.

"Custou-me sair, porque era mesmo muito feliz no Estrela. O projeto era muito bom e tenho quase a certeza que vão subir, porque o plantel é muito bom", termina.

Com formação no Ferreirense, Braga, Vizela e Merelinense, Paulinho jogou no São Paio D'Arcos e no Fafe a nível sénior, antes da mudança para o Estrela.