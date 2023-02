Panamá é a última seleção apurada para o Mundial feminino

Estão definidas as 32 seleções que vão participar no Mundial feminino. O Panamá derrotou o Paraguai, por 1-0, no "play-off" intercontinental, e assegurou a última vaga na Austrália e na Nova Zelândia.

Um golo de Lineth Cadeño, de 22 anos, jogadora da Sampdoria, aos 75 minutos, deu o apuramento inédito às panamenhas, que na meia-final já tinham surpreendido a seleção mais cotada do quadro, o Chile.

São oito as nações estreantes no Mundial 2023, entre elas Portugal, em virtude do aumento do número de seleções participantes de 24 para 32. As restantes são Vietname, que defrontará a seleção nacional na fase de grupos, Haiti, Marrocos, República da Irlanda, Zâmbia e Filipinas.

A fase final do Mundial realiza-se entre 20 de julho e 20 de agosto, na Austrália e na Nova Zelândia. Portugal está inserido no grupo E, com Países Baixos, Estados Unidos e, como referido, Vietname.