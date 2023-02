Ivo Vieira eliminado da Taça do Brasil por equipa da quarta divisão

O Cuiabá, treinado pelo português Ivo Vieira, foi eliminado na primeira ronda da Taça do Brasil ao perder, por 4-3, no terreno do São Raimundo, da quarta divisão, na madrugada desta quinta-feira.

A equipa da casa chegou aos 2-0 aos 16 minutos, fruto dos golos de Allan Rosário, logo aos três minutos, e Tavinho. Iury Castillo empatou ao minuto 22, mas Allan bisou e repôs a diferença em dois golos.

O Cuiabá reagiu na segunda parte e reduziu aos 68 minutos, por Alan Empereur. O empate chegou ao minuto 86, pelos pés de Mateusinho, porém, o São Raimundo ainda tinha um último cartucho. Allan fez o "hat-trick" nos descontos e escreveu história para a equipa da quarta divisão.

Ivo Vieira fica afastado de uma das principais competições do Brasil logo no arranque da época. Contudo, no Campeonato Mato-Grossense, a equipa do técnico português segue no primeiro lugar, com 21 pontos.

O Cuiabá vai disputar a Série A do Brasileirão. Na temporada passada, o também português António Oliveira, que agora orienta o Coritiba, garantiu a manutenção da equipa de Mato Grosso na primeira divisão.