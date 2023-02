Fábio Silva marca, mas PSV é eliminado da Liga Europa

O PSV venceu o Sevilha, por 2-0, mas não foi suficiente para seguir em frente para os oitavos de final da Liga Europa.

Depois de uma derrota por 3-0, em Espanha, na primeira mão, os golos do PSV chegaram muito tarde.

Luuk de Jong abriu o marcador, apenas aos 77 minutos, e o português Fábio Silva, que entrou do banco aos 62 minutos, fez o segundo já nos descontos, aos 95.

Foi o segundo golo de Fábio Silva pelo PSV em apenas seis jogos. O português de 20 anos está emprestado pelo Wolves depois de ter estado no Anderlecht na primeira metade da temporada.

No outro jogo das 17h45, a Juventus venceu em casa do Nantes por 3-0, com "hat-trick" de Di María.