Bruno Fernandes e Erik ten Hag. “Ou fazes ou estás fora”

O médio Bruno Fernandes elogia o estilo e a exigência do técnico Erik ten Hag que está a permitir a melhoria do Manchester United.

O capitão dos red devils dá mesmo o exemplo de Cristiano Ronaldo, que entrou em rotura com o técnico.

“Quando ele [Erik ten Hag] chegou, nas sessões de treino deu para ver que ele é exigente. Ou fazes isto ou estás fora e não jogas. Mesmo que seja um grande jogador. Se não fizer o que ele quer, coloca-o de lado. Fez isso várias vezes, com o Cristiano Ronaldo, com o Jadon Sancho, com o Marcus Rashford também”, afirmou.

Bruno Fernandes esteve à conversa com Rio Ferdinand, transmitida pelo canal BT Sport.

“Ten Hag exige dentro de campo, mas também fora”, reforçou. “É como com os teus filhos. Às vezes é preciso ter regras em casa. Caso contrário, ao fim de algum tempo, eles mandam mais do que tu”.