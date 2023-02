Atenção, Portugal. EUA aquecem para o Mundial com um troféu

Os Estados Unidos da América, adversários de Portugal no Mundial 2023, conquistaram, pela sexta vez, a SheBelieves Cup, torneio particular de futebol feminino que se realiza anualmente em solo norte-americano.

No último jogo do torneio a convite, as bicampeãs do mundo derrotaram o Brasil, por 2-1, com golos de Alex Morgan, nos descontos da primeira parte, e Mallory Swanson, aos 63- Ludmila reduziu ao minuto 90.

Os EUA, que também já tinham vencido Canadá (2-0) e Japão (1-0), chegaram aos nove pontos em três jogos. As outras seleções terminaram, todas, com um ponto - duas derrotas e um empate para cada uma.

Mallory Swanson (conhecida por Mallory Pugh até se casar, em dezembro de 2022) foi a melhor marcadora do torneio, com seis golos. A avançada do Chicago Red Stars foi, ainda, eleita MVP do torneio.

Os EUA integram, juntamente com Portugal, o grupo E do Mundial 2023, que se realizará entre 20 de julho e 20 de agosto, na Austrália e na Nova Zelândia. As duas outras equipas são Países Baixos e Vietname.