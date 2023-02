Abel Ferreira derrota Pedro Caixinha para o Paulistão

O Palmeiras, do treinador português Abel Ferreira, derrotou o Red Bull Bragantino, do compatriota Pedro Caixinha, por 2-0, na madrugada desta quinta-feira, a contar para a fase de grupos do Campeonato Paulista.

Rony abriu o marcador aos 13 minutos e Bruno Lopes confirmou aos 93, num jogo em que Endrick, de 16 anos, que rumará ao Real Madrid no verão de 2024, saiu a chorar, por não ter marcado. No final da partida, Abel defendeu o jovem e admitiu que gostaria de lhe ter dado um abraço.

"Não sou o pai dele, mas sou sou treinador dele, dava-lhe só um abraço e diria para continuar a treinar como está a treinar, porque tem uma carreira pela frente absolutamente extraordinária. Tem de ter calma e continuar a rir. E lembrar-se da magia que foi quando foi à Disney e trazer toda essa alegria para dentro do coração dele. Depois, tudo sai de forma natural", salientou o técnico português, em conferência de imprensa.

Esta foi a centésima vitória de Abel no banco do Palmeiras - contam apenas os jogos em que esteve mesmo em campo, ou seja, estão excluídas partidas em que o técnico português, de 44 anos, estava suspenso.

Com o triunfo frente a Caixinha, Abel passou a somar 24 pontos e regressou à liderança do grupo D do Paulistão, com mais um ponto que o segundo classificado. O Bragantino está no segundo lugar do grupo A, com os mesmos 14 pontos do líder, o Botafogo, de Luís Castro.