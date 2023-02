Vítor Pereira perde primeira mão da Supertaça Sul-Americana

O Flamengo, treinado pelo português Vítor Pereira, perdeu a primeira mão da Supertaça Sul-Americana, frente ao Independiente del Valle, por 1-0, na madrugada desta quarta-feira, em Quito, no Equador.

Mateo Carbajal deu, aos 69 minutos, expressão ao domínio dos equatorianos, que têm um português, Ricardo Pereira, como treinador de guarda-redes. O golo foi um de 27 remates que o Independiente fez durante o jogo, contra apenas sete dos brasileiros. A expulsão de Julio Ortiz, aos 88 minutos, não ameaçou a vitória da equipa da casa.

A segunda mão da Supertaça, que opõe os vencedores da Libertadores aos da Taça Sul-Americana, está marcada para o dia 1 de março, próxima quarta-feira, às 00h30, no Maracanã, estádio do Flamengo, no Brasil.