Leipzig trava Manchester City

O RB Leipzig e o Manchester City empataram 1-1 na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Os ingleses dominaram a primeira parte e chegaram à vantagem graças a um golo de Mahrez, aos 27 minutos.

No entanto, a equipa alemã reagiu e chegou à igualdade com um tento do central Gvardiol, após um canto.

Após o empate, o ritmo baixou e não houve mais golos.

Em campo estiveram três portugueses: Rúben Dias, Bernardo Silva e André Silva.

A eliminatória continua em aberto para a segunda, que vai jogar-se, em Inglaterra, a 14 de março.