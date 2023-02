Inzaghi. “FC Porto jogou de forma agressiva”

O treinador do Inter, Simone Inzaghi, gostaria de ter conseguido um melhor resultado na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, mas reconhece que o FC Porto é uma equipa difícil.

“Fizemos um excelente jogo contra uma equipa muito física. Lamento termos falhado na primeira parte várias oportunidades. No segundo tempo arriscámos mais e corremos riscos com os contra-ataques e depois as substituições ajudaram-nos. Gostaríamos de ter alcançado um resultado melhor, mas foi uma boa partida”.

O técnico acrescenta: “Tínhamos de ser mais rápidos com a bola e a construir. Não foi nada fácil, porque o FC Porto pressionava muito e jogou de forma agressiva”.

O Inter venceu o FC Porto, por 1-0, golo de Lukaku, na primeira mão dos oitavos de final da Champions. A segunda mão está marcada para o Dragão, dia 14 de março.